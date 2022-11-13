Ebru Şallı 11 milyonluk hediyesiyle dostu düşmanı çatlattı! Uğur Akkuş “Hiç küsmedik” deyip ilk kez konuştu! Darp iddialarının ardından...
Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddialarıyla gündeme geldi. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddianın ardından bir görgü tanığı, telefonla katıldığı magazin programında Şallı'nın araç içinde eşi tarafından şiddet gördüğünü ileri sürdü. Sosyal medya hesabında açıklama yaparak tüm bu iddiaları yalanlayan Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ile TAKVİM'den Doğan Savaş'ın kameralarına yansıdı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan ikiliden Akkuş'un eşine aldığı 11 milyonluk hediye ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...
13.11.2022 22:15 - Son Güncelleme: 13.11.2022 22:35
3 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez haklarında ayrılık dedikoduları çıkan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, son olarak şiddet iddialarıyla gündeme geldi.
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddia edildi. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddianın ardından bir görgü tanığı, telefonla katıldığı magazin programında Şallı'nın araç içinde eşi tarafından şiddet gördüğünü ileri sürdü.
EBRU ŞALLI İDDİALAR HAKKINDA SON KEZ KONUŞTU
Sosyal medya hesabında açıklama yaparak tüm bu iddiaları yalanlayan Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ile görüntülendi.