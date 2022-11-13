Ebru Şallı şiddet iddialarına son noktayı koydu! "Uğur Akkuş'la hiç bir zaman küsmedim"

Eski manken Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddialarıyla gündeme geldi. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddianın ardından bir görgü tanığı, telefonla katıldığı magazin programında Şallı’nın araç içinde eşi tarafından şiddet gördüğünü ileri sürdü. Sosyal medya hesabında açıklama yaparak tüm bu iddiaları yalanlayan Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ile TAKVİM’den Doğan Savaş’ın kameralarına yansıdı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan ikiliden Akkuş’un eşine aldığı 11 milyonluk araç ise dudak uçuklattı.