65’lik Perihan Savaş “Torun bekliyorum” deyip açıkladı! Gözünden sakındığı oğlu 4 ay önce nişanlanmıştı! İbrahim Tatlıses’le 3 torunu olan Perihan...
Şerife Perihan ya da bilinen adıyla Perihan Savaş, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 120 civarında filmde rol alan ve bir dönem şarkıcılık yapan Savaş, önce İbrahim Tatlıses'le daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi. Her iki evlilikten de birer çocuğu olan oyuncunun oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz mayıs ayında Melis Ketenci ile nişanlandı. Kızı Melek Zübeyde Tatlıses'ten üç tane torunu olan oyuncu, oğlunun düğününe haftalar kala dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte Perihan Savaş'ın o açıklaması...
13.11.2022 21:36 - Son Güncelleme: 13.11.2022 21:36
Daha sonra gönlünü İbrahim Tatlıses'e kaptıran Perihan Savaş'ın bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızı oldu.