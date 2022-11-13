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Haberler Magazin 65’lik Perihan Savaş “Torun bekliyorum” deyip açıkladı! Gözünden sakındığı oğlu 4 ay önce nişanlanmıştı! İbrahim Tatlıses’le 3 torunu olan Perihan...

65’lik Perihan Savaş “Torun bekliyorum” deyip açıkladı! Gözünden sakındığı oğlu 4 ay önce nişanlanmıştı! İbrahim Tatlıses’le 3 torunu olan Perihan...

Şerife Perihan ya da bilinen adıyla Perihan Savaş, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 120 civarında filmde rol alan ve bir dönem şarkıcılık yapan Savaş, önce İbrahim Tatlıses'le daha sonra Yılmaz Zafer'le evlendi. Her iki evlilikten de birer çocuğu olan oyuncunun oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz mayıs ayında Melis Ketenci ile nişanlandı. Kızı Melek Zübeyde Tatlıses'ten üç tane torunu olan oyuncu, oğlunun düğününe haftalar kala dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte Perihan Savaş'ın o açıklaması...

13.11.2022 21:36 - Son Güncelleme: 13.11.2022 21:36
65’lik Perihan Savaş “Torun bekliyorum” deyip açıkladı! Gözünden sakındığı oğlu 4 ay önce nişanlanmıştı! İbrahim Tatlıses’le 3 torunu olan Perihan...

5 yaşında tiyatro oyunlarında rol alan Perihan Savaş, uzun yıllar boyunca sahnelerin tozunu yuttu.

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65’lik Perihan Savaş “Torun bekliyorum” deyip açıkladı! Gözünden sakındığı oğlu 4 ay önce nişanlanmıştı! İbrahim Tatlıses’le 3 torunu olan Perihan...

13 YAŞINDA EVLENDİ
Henüz 13 yaşındayken ilk evliliğini yapan oyuncu, askeri okulda öğrenciliği devam eden eşi ile 7 ay sonra yollarını ayırdı.

65’lik Perihan Savaş “Torun bekliyorum” deyip açıkladı! Gözünden sakındığı oğlu 4 ay önce nişanlanmıştı! İbrahim Tatlıses’le 3 torunu olan Perihan...

Bir röportajında bu evlilik hakkında konuşan oyuncu, şunları söyledi: "Annem çok tutucu bir kadındı. Mesela ince çorap giydirtmezdi, makyaj yaptırtmazdı, kaşlarımı aldırtmazdı.

65’lik Perihan Savaş “Torun bekliyorum” deyip açıkladı! Gözünden sakındığı oğlu 4 ay önce nişanlanmıştı! İbrahim Tatlıses’le 3 torunu olan Perihan...

Bana böyle bir şey teklif edilince 'Ben şimdi ince çorap giyeceğim, makyaj yapacağım, arkadaşlarımla sokağa çıkabileceğim"

65’lik Perihan Savaş “Torun bekliyorum” deyip açıkladı! Gözünden sakındığı oğlu 4 ay önce nişanlanmıştı! İbrahim Tatlıses’le 3 torunu olan Perihan...

Daha sonra gönlünü İbrahim Tatlıses'e kaptıran Perihan Savaş'ın bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızı oldu.

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