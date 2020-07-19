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Ebru Şahin ile Cedi Osman denizden çıkarken yakalandı! 26 yaşındaki Ebru Şahin sevgilisini geride bırakıp...

Hercai dizisi ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan 26 yaşındaki Ebru Şahin, Cedi Osman ile Alaçatı tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu ile genç basketbolcu, aşklarını önce inkar etmiş, ardından el ele poz vermişti. Son günlerin en çok konuşulan çifti olan 25 yaşındaki Cedi Osman ile 26 yaşındaki Ebru Şahin, denizden çıkarken görüntülendi. Ebru Şahin'in, sevgilisi Cedi Osman'ı beklemeden ve arkasına bakmadan sahile çıktığı anlar kameralara işte böyle yansıdı...

19.07.2020 16:47 - Son Güncelleme: 19.07.2020 17:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





