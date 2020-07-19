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Ebru Şahin ile Cedi Osman denizden çıkarken yakalandı! 26 yaşındaki Ebru Şahin sevgilisini geride bırakıp...
Ebru Şahin ile Cedi Osman denizden çıkarken yakalandı! 26 yaşındaki Ebru Şahin sevgilisini geride bırakıp...
Hercai dizisi ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan 26 yaşındaki Ebru Şahin, Cedi Osman ile Alaçatı tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu ile genç basketbolcu, aşklarını önce inkar etmiş, ardından el ele poz vermişti. Son günlerin en çok konuşulan çifti olan 25 yaşındaki Cedi Osman ile 26 yaşındaki Ebru Şahin, denizden çıkarken görüntülendi. Ebru Şahin'in, sevgilisi Cedi Osman'ı beklemeden ve arkasına bakmadan sahile çıktığı anlar kameralara işte böyle yansıdı...
19.07.2020 16:47
- Son Güncelleme: 19.07.2020 17:16
Ebru Şahin ile Cedi Osman, Çeşme tatiline devam ediyor. Aralıklarla ardı ardına yakalanan çiçeği burnunda çift, son olarak geçtiğimiz gün birlikte akşam yemeği yedikten sonra, mekan çıkışında kendilerini bekleyen muhabirlerin karşısına el ele çıkmış ve aşklarını resmen ilan etmişlerdi.
Ortak arkadaşları sayesinde tanışan çift, bu kez de denizden çıkarken görüntülendi. 26 yaşındaki Ebru Şahin'in, basketbolcu sevgilisini geride bırakıp hızlı adımlarla kumsala doğru ilerlemesi, 'İkili arasında kriz mi yaşanıyor?' sorusunu akıllara getirdi.
takvim.com.tr özel haber
İşte Ebru Şahin ile sevgilisi Cedi Osman başta olmak üzere ünlülerin 2020 yaz tatiline damga vuran görüntüleri...
PINAR ALTUĞ
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, ailesi ile birlikte Ege tatiline devam ediyor. Ekranlarıns evilen ismi Pınar Altuğ, bikinili objektiflere takıldı. 45 yaşında bir çocuk annesi olan güzel oyuncu, fit görünümü ile dikkat çekti.
Kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile Marmaris koylarında demir atan Pınar Altuğ, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. 45 yaşındaki oyuncu, bir ara sıcaktan bunalınca teknesinde duş aldı.