Acun Ilıcalı'nın mektubu her şeyi bitirdi Batuhan'ı finalden etti 'mektubu okumak ne kadar adaletli' Survivor izleyicisi çıldırdı
Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Final koltuğuna Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı'nın oturduğu Survivor için, Nisa'nin en eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'dan da flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
01.07.2022 09:34 - Son Güncelleme: 01.07.2022 09:35
Finale çıkması beklenen Batuhan Karacakaya'nın, yarışmaya 3.olarak veda etmesinin yankıları hala sürüyor. Sevenleri tepkilerini sosyal medyada dile getiriyor.
Finalin hatta şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Batuhan Karacakaya final biletini, Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı'ya kaptırdı.
Nedeni ise Acun Ilıcalı'nın, Batuhan Karacakaya'ya yazdığı ve Murat Ceylan tarafından okunan mektup.
Yarı final bileti için oynanan oyundu, Ayşe Yüksel'in gülmesi üzerine siniri had safhaya ulaşan Batuhan Karacakaya'ya, Acun Ilıcalı bir uyarı mektubu yazmıştı.