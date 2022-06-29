Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ortalığı birbirine kattı! Mayolu kumsal pozları olay oldu “Ne açıdan bakarsan bak her şekilde...”
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Deniz, oldukça aktif kullandığı Instagram hesabında kumsal pozlarını yayınladı. Siyah dekolteli mayosuyla kamera karşısına geçen Deniz'i gören bir kez daha baktı. Ünlü oyuncunun iddialı pozları, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Pınar Deniz'in çok konuşulan paylaşımı...
29.06.2022 19:23 - Son Güncelleme: 29.06.2022 19:28
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.