Vav TV İzle

Buket Aydın'a evlenme teklifi etmişti! Sibel Can ile Emir Sarıgül yakalanmasında o kişinin parmağı varmış

Sibel Can'la aşk yaşadığı iddiaları konuşulan Emir Sarıgül'ün başı dertte. Geçtiğimiz günlerde bir yatta Sibel Can ve Emir Sarıgül yakalanmış ardından Buket Aydın ile olan ilişkileri sonlanmıştı. Emir Sarıgül bu yakalanmanın arkasında ünlü sanatçının olduğunu düşünüyor. Can ile Sarıgül'ün aşkının ortaya çıkmasına en çok sevinen de 'ihanet'le suçlanan eski eş Fatoş Altınbaş.

19.05.2021 07:00 - Son Güncelleme: 19.05.2021 07:00
Buket Aydın'a evlenme teklifi etmişti! Sibel Can ile Emir Sarıgül yakalanmasında o kişinin parmağı varmış

Sibel Can'la aşk yaşadığı iddiaları konuşulan Emir Sarıgül'ün başı dertte. Geçtiğimiz günlerde bir yatta Sibel Can ve Emir Sarıgül yakalanmış ardından Buket Aydın ile olan ilişkileri sonlanmıştı. Emir Sarıgül bu yakalanmanın arkasında ünlü sanatçının olduğunu düşünüyor. Can ile Sarıgül'ün aşkının ortaya çıkmasına en çok sevinen de 'ihanet'le suçlanan eski eş Fatoş Altınbaş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Aydın'a evlenme teklifi etmişti! Sibel Can ile Emir Sarıgül yakalanmasında o kişinin parmağı varmış

Altı yıldır birlikte oldukları konuşulan Sibel Can'la Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Göcek'te teknede birlikte görüntülenerek gündem yaratmıştı.

Buket Aydın'a evlenme teklifi etmişti! Sibel Can ile Emir Sarıgül yakalanmasında o kişinin parmağı varmış

Bu şok görüntülerin ardından dedikodu kazanı da kaynamaya başladı. Bunların en ilginci ise Sarıgül'ün ünlü sanatçıyla tekne tatilindeyken eski aşkı Buket Aydın'ın Bodrum'da kaldığı otele güllerle gidip evlenme teklif etmesiydi…

Buket Aydın'a evlenme teklifi etmişti! Sibel Can ile Emir Sarıgül yakalanmasında o kişinin parmağı varmış

Spiker Aydın'dan aldığı 'hayır' yanıtıyla morali bozulan Emir Sarıgül, Sibel Can'la aşkının nasıl ortaya çıktığını ise araştırmaya başladı.

Buket Aydın'a evlenme teklifi etmişti! Sibel Can ile Emir Sarıgül yakalanmasında o kişinin parmağı varmış

Dedikodulara göre Sarıgül, ünlü sanatçının yıllardır süren bu ilişkinin ortaya çıkmasında pay sahibi olduğunu öğrendi ve yakın çevresine "Sibel beni oyuna getirdi" serzenişinde bulundu.