Buket Aydın'a evlenme teklifi etmişti! Sibel Can ile Emir Sarıgül yakalanmasında o kişinin parmağı varmış

Sibel Can'la aşk yaşadığı iddiaları konuşulan Emir Sarıgül'ün başı dertte. Geçtiğimiz günlerde bir yatta Sibel Can ve Emir Sarıgül yakalanmış ardından Buket Aydın ile olan ilişkileri sonlanmıştı. Emir Sarıgül bu yakalanmanın arkasında ünlü sanatçının olduğunu düşünüyor. Can ile Sarıgül'ün aşkının ortaya çıkmasına en çok sevinen de 'ihanet'le suçlanan eski eş Fatoş Altınbaş.

19.05.2021 07:00 - Son Güncelleme: 19.05.2021 07:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





