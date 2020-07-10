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Ebru Şahin mor bikinisiyle Alaçatı'yı yerinden oynattı! Cedi Osman'la sevgilisi olduğu iddia edilen Hercai'nin Reyyan'ı...

atv'nin sevilen dizisi Hercai, yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline geldi. Kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer gibi isimlerin yer aldığı Hercai dizisi Reyyan ve Miran karakterlerinin aşk hikayesi etrafında şekilleniyor. Dizi bu kadar popüler olunca başrol oyuncusu, Hercai'nn Reyyan'ı Ebru Şahin herkes tarafından merak edilen isimlerden biri haline geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ebru Şahin aslında bir judocu. Düzgün fiziğini de buna borçlu. 25 yaşındaki güzel oyuncunun fiziği herkesi kıskandırıyor. Şimdilerde tatilin tadını çıkarn Ebru Şahin hem Alaçatı'yı hem de magazin gündemini sallıyor. Öte yandan yıllar içerisinde inanması güç bir değişim geçirdi Ebru Şahin. Nitekim eski haline ait bazı fotoğraflar yüzünde bir takım estetik operasyonlar olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

10.07.2020 13:45 - Son Güncelleme: 10.07.2020 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





