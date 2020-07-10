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Nehir Erdoğan ve Cem Aydın baş başa görüntülenince masa değiştirdi! 'Bizi görmeyin'

Oyuncu Nehir Erdoğan ile Derin Mermerci'nin eski eşi Cem Aydın bir mekanda baş başa görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince birbirlerinde hemen ayrılıp başka masalara geçen ikiliden Nehir Erdoğan, "Bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok" dedi. İşte kafaları karıştıran o anların görüntüsü...

10.07.2020 13:28 - Son Güncelleme: 10.07.2020 13:42
Nehir Erdoğan ve Cem Aydın baş başa görüntülenince masa değiştirdi! 'Bizi görmeyin'

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile 2013 yılında dünyaevine giren ve 2019'un sonunda boşanan Cem Aydın, önceki akşam ilginç bir şekilde görüntülendi. Ünlü iş adamı, oyuncu Nehir Erdoğan ile Arnavutköy'de bir mekanda baş başa görüntülendi.

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Nehir Erdoğan ve Cem Aydın baş başa görüntülenince masa değiştirdi! 'Bizi görmeyin'

MASALARIN ÜZERİNDEN ATLAYARAK UZAKLAŞTI!

İkili, fotoğraflarının çekildiğini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Haftanın birkaç günü aynı mekanda bir araya geldikleri öğrenilen ikili, flaşların patlaması ile masaların üzerinden atlayarak birbirlerinden uzaklaştı. Aydın, bir süre mekanın içinde bekledi, Erdoğan ise hemen başka masada bulunan bir arkadaşının yanına gitti. Bir süre daha mekanda kalan ikili, aralarına kalabalık arkadaş grubunu alarak oradan ayrıldı.

Nehir Erdoğan ve Cem Aydın baş başa görüntülenince masa değiştirdi! 'Bizi görmeyin'

Derin Mermerci ile altı yıllık evliliklerine iki çocuk sığdıran Cem Aydın, eşinin kendisini Murat Aslan ile aldattığı haberlerinden sonra ayrılık kararı almıştı. Bu haberi başta kabul etmeyen Mermerci, Aslan ile İstanbul ve Bodrum'da görüntülenmiş ve aşk belgelenmişti.

Nehir Erdoğan ve Cem Aydın baş başa görüntülenince masa değiştirdi! 'Bizi görmeyin'

'NEHİR ESKİ ÇALIŞANIM DERİN DUYMASIN'

İkili, muhabirlerin yanına giderek açıklamada bulundu. Aydın, "Arkadaşlar işinizi yapıyorsunuz, sizleri anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim çünkü ortada bir durum yok. Nehir benim eski çalışanım, şimdi bunlar çıkarsa Derin'le uğraşırım" dedi. Fotoğrafların yanlış anlaşılmamasını istediğini belirten Erdoğan ise "Burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Yalan dolan şeylere gerek yok, çok güzel dostuz biz" dedi.

Nehir Erdoğan ve Cem Aydın baş başa görüntülenince masa değiştirdi! 'Bizi görmeyin'

YENİ AŞKIYLA TATİL YAPIYOR

Sosyetik güzel Derin Mermerci, uğruna televizyoncu Cem Aydın'dan boşandığı yasak aşkı Murat Aslan ile şu sıralar Bodrum'da keyifte...

Nehir Erdoğan ve Cem Aydın baş başa görüntülenince masa değiştirdi! 'Bizi görmeyin'
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