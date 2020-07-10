Nehir Erdoğan ve Cem Aydın baş başa görüntülenince masa değiştirdi! 'Bizi görmeyin'
Oyuncu Nehir Erdoğan ile Derin Mermerci'nin eski eşi Cem Aydın bir mekanda baş başa görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince birbirlerinde hemen ayrılıp başka masalara geçen ikiliden Nehir Erdoğan, "Bizi görmezseniz sevinirim, çünkü ortada bir durum yok" dedi. İşte kafaları karıştıran o anların görüntüsü...
MASALARIN ÜZERİNDEN ATLAYARAK UZAKLAŞTI!
İkili, fotoğraflarının çekildiğini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Haftanın birkaç günü aynı mekanda bir araya geldikleri öğrenilen ikili, flaşların patlaması ile masaların üzerinden atlayarak birbirlerinden uzaklaştı. Aydın, bir süre mekanın içinde bekledi, Erdoğan ise hemen başka masada bulunan bir arkadaşının yanına gitti. Bir süre daha mekanda kalan ikili, aralarına kalabalık arkadaş grubunu alarak oradan ayrıldı.
'NEHİR ESKİ ÇALIŞANIM DERİN DUYMASIN'
İkili, muhabirlerin yanına giderek açıklamada bulundu. Aydın, "Arkadaşlar işinizi yapıyorsunuz, sizleri anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim çünkü ortada bir durum yok. Nehir benim eski çalışanım, şimdi bunlar çıkarsa Derin'le uğraşırım" dedi. Fotoğrafların yanlış anlaşılmamasını istediğini belirten Erdoğan ise "Burası bizim evimize çok yakın, yanlış bir şey yazmayın. Yalan dolan şeylere gerek yok, çok güzel dostuz biz" dedi.