Ebru Şahin lavantalar içinde poz verdi! Beyaz elbisesiyle nefes kesti zarafeti ile bir kez daha hayran bıraktı

Ebru Şahin lavantalar içinde poz verdi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ebru Şahin, yapımın final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile soluğu Maldivler'de almıştı. Maldivler tatilinde yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan oyuncu, daha sonra rotasını Ege'ye çevirmişti. Attığı her adımla adından söz ettiren oyuncu, bu kez lavantalar arasında verdiği pozlarla dikkat çekti. Beyaz elbisesiyle objektif karşısına geçen Şahin, adeta nefes kesti. İşte zarafeti ile büyüleyen güzel oyuncu Ebru Şahin'in sosyal medyaya damga vuran o pozları…

30.06.2021 18:18 - Son Güncelleme: 30.06.2021 18:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





