Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı! Bikinili pozu sosyal medyayı yıktı geçti Oğuzhan Koç’un biricik aşkı…
Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı! Attığı her adımla adından söz ettiren Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Aşklarıyla magazin gündemini meşgul eden ünlü çifte evlenip evlenmeyecekleri soruldu. Evlilik sorusuna verdikleri tepkiyle gündeme gelen ikiliden Demet Özdemir, daha sonra ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Evlilik sorusunu geçiştiren Özdemir, bikinili paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte detaylar…
30.06.2021 19:17
- Son Güncelleme: 30.06.2021 19:17
Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada '3 Adam' grubunun tek bekar üyesi olan Oğuzhan Koç'la evliliğe yeşil ışık yakmıştı.
Özdemir, "Bunlar kısmet işi. Oğuzhan'a sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" ifadelerini kullanmıştı.
Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a yeniden evlilik sorusu yöneltildi. İkili, evlilik sorusunu tebessüm ederek geçiştirdi.
Öte yandan tatil programlarını geride bıraktıklarını söyleyen Demet Özdemir, "Yarından itibaren 'Aşk Taktikleri' adlı filmimizin çekimleri başlayacak. Tatilimiz sona erdi. Artık Oğuzhan da ben de yoğun bir tempoda çalışacağız" şeklinde konuştu.
Demet Özdemir, "Tatilimiz sona erdi" açıklamasının ardından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabında bikinili bir paylaşımda bulundu.