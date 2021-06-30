Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı! Bikinili pozu sosyal medyayı yıktı geçti Oğuzhan Koç’un biricik aşkı…

Özdemir, "Bunlar kısmet işi. Oğuzhan'a sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" ifadelerini kullanmıştı.