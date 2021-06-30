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Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! “Sizin adınıza utandım!” dedi ateş püskürdü

Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! Elmalı davasındaki mağdur çocukların yaşadıklarına dayanamayarak sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan Seray Kaya, çocukluk yıllarında arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklamıştı. Yaşadıklarını yıllar sonra anlatan Kaya, bu paylaşımı sonrası sosyal medyada hakkında yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi. Kaya, "Hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü" diyerek isyan etti. İşte Seray Kaya'nın o açıklaması…

30.06.2021 17:44 - Son Güncelleme: 30.06.2021 17:44
Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! “Sizin adınıza utandım!” dedi ateş püskürdü

Antalya Elmalı'da G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Elmalı davasındaki mağdur çocukların yaşadıklarına dayanamayan Seray Kaya da çocukluk yıllarında arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

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Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! “Sizin adınıza utandım!” dedi ateş püskürdü

Instagram hesabında açıklamada bulunan 30 yaşındaki oyuncu, "Ben de çocuktum" diye başladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim"

Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! “Sizin adınıza utandım!” dedi ateş püskürdü

Seray Kaya, "Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! “Sizin adınıza utandım!” dedi ateş püskürdü

"ÇOK ÜZÜLDÜM VE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Açıklamalarının ardından çok sayıda destek mesajı aldığını belirten oyuncu, bazı takipçilerinden gelen yorumlara ise isyan etti.

Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! “Sizin adınıza utandım!” dedi ateş püskürdü

Ünlü oyuncu, kısa sürede gündem olan paylaşımının ardından gelen kötü yorumlara şöyle karşılık verdi: "Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım.