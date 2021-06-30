Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! “Sizin adınıza utandım!” dedi ateş püskürdü
Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! Elmalı davasındaki mağdur çocukların yaşadıklarına dayanamayarak sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan Seray Kaya, çocukluk yıllarında arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklamıştı. Yaşadıklarını yıllar sonra anlatan Kaya, bu paylaşımı sonrası sosyal medyada hakkında yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi. Kaya, "Hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü" diyerek isyan etti. İşte Seray Kaya'nın o açıklaması…
Antalya Elmalı'da G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Elmalı davasındaki mağdur çocukların yaşadıklarına dayanamayan Seray Kaya da çocukluk yıllarında arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.