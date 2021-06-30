Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! “Sizin adınıza utandım!” dedi ateş püskürdü

Cinsel istismara uğradığını açıklayan oyuncu Seray Kaya o yorumlara isyan etti! Elmalı davasındaki mağdur çocukların yaşadıklarına dayanamayarak sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan Seray Kaya, çocukluk yıllarında arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıklamıştı. Yaşadıklarını yıllar sonra anlatan Kaya, bu paylaşımı sonrası sosyal medyada hakkında yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi. Kaya, "Hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü" diyerek isyan etti. İşte Seray Kaya'nın o açıklaması…

30.06.2021 17:44 - Son Güncelleme: 30.06.2021 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





