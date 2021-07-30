Ebru Şahin hakkındaki gizemini koruyan gerçek nihayet ortaya çıktı! İşte Ebru'nun büyük sırrı... Cedi Osman'ın sevgilisi Ebru...
Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından soluğu Maldivler'de almıştı. Şahin şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirmişti. Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la tatilin tadını çıkaran Ebru Şahin'in paylaşımları sosyal medyayı sallamıştı. Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Ebru Şahin'in güzellik sırrı merak ediliyor herkes tarafından. Paylaşımlarına beğeni yağan Ebru Şahin'in güzellik sırrı herkesi şaşırttı. İşte Ebru Şahin'in güzellik tüyosu...
30.07.2021 16:37
- Son Güncelleme: 30.07.2021 16:37
Yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyanın da büyük ilgi gösterdiği isimlerden.