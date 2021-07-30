Demet Şener 'analı-kızlı' dedi paylaştı güzelliği tescillenmiş oldu! İşte Demet Şener'in annesi Naime Şener...
43 yaşındaki eski model Demet Şener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'den geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde boşanmış ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Zor günleri atlatan Demet Şener şimdilerde çocuklarıyla tatil yapıyor. Sosyal medya paylaşımları olay yaratan Demet Şener bu kez de annesiyle fotoğraf paylaştı.
30.07.2021 16:02
- Son Güncelleme: 30.07.2021 16:02
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 44 yaşındaki Demet Şener'in annesi Naime Şener'i görenler "Güzelliğini annesinden almış" demeden edemedi. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil pozları ile çok konuşulan deneyimli manken Demet Şener'in 'analı-kızlı' notu ile paylaştığı poza "Maşallah" yorumları geldi.