Demet Şener 'analı-kızlı' dedi paylaştı güzelliği tescillenmiş oldu! İşte Demet Şener'in annesi Naime Şener...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 44 yaşındaki Demet Şener'in annesi Naime Şener'i görenler "Güzelliğini annesinden almış" demeden edemedi. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı tatil pozları ile çok konuşulan deneyimli manken Demet Şener'in 'analı-kızlı' notu ile paylaştığı poza "Maşallah" yorumları geldi.