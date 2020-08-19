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Ebru Şahin doğal güzelliğini bir kez daha sergiledi! Cedi Osman'la aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı...

atv'nin sevilen dizisi Hercai, yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline geldi. Kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer gibi isimlerin yer aldığı Hercai dizisi Reyyan ve Miran karakterlerinin aşk hikayesi etrafında şekilleniyor. Dizi bu kadar popüler olunca başrol oyuncusu, Hercai'nn Reyyan'ı Ebru Şahin herkes tarafından merak edilen isimlerden biri haline geldi. Milli basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşkla 2020 yazında adından sıkça söz ettiren Ebru Şahin bikinili fotoğraflardan, makyajsız fotoğraflara geçti. Instagram'ının hikaye bölümünden makyajsız halini paylaşan Ebru Şahin herkesten tam not aldı. Öte yandan yıllar içerisinde inanması güç bir değişim geçirdi Ebru Şahin. Nitekim eski haline ait bazı fotoğraflar yüzünde bir takım estetik operasyonlar olduğunu kanıtlar nitelikte.

19.08.2020 17:51 - Son Güncelleme: 19.08.2020 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





