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Ebru Şahin doğal güzelliğini bir kez daha sergiledi! Cedi Osman'la aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı...

atv'nin sevilen dizisi Hercai, yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline geldi. Kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer gibi isimlerin yer aldığı Hercai dizisi Reyyan ve Miran karakterlerinin aşk hikayesi etrafında şekilleniyor. Dizi bu kadar popüler olunca başrol oyuncusu, Hercai'nn Reyyan'ı Ebru Şahin herkes tarafından merak edilen isimlerden biri haline geldi. Milli basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşkla 2020 yazında adından sıkça söz ettiren Ebru Şahin bikinili fotoğraflardan, makyajsız fotoğraflara geçti. Instagram'ının hikaye bölümünden makyajsız halini paylaşan Ebru Şahin herkesten tam not aldı. Öte yandan yıllar içerisinde inanması güç bir değişim geçirdi Ebru Şahin. Nitekim eski haline ait bazı fotoğraflar yüzünde bir takım estetik operasyonlar olduğunu kanıtlar nitelikte.

19.08.2020 17:51 - Son Güncelleme: 19.08.2020 17:51
Ebru Şahin doğal güzelliğini bir kez daha sergiledi! Cedi Osman'la aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı...

Geride bırakmaya hazırlandığımı 2020 yazına damga vuran isimlerden biri Ebru Şahin oldu. Gerek bikinili fotoğrafları, gerekse Milli basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşkla gündemden düşmedi.

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Ebru Şahin doğal güzelliğini bir kez daha sergiledi! Cedi Osman'la aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı...

Her seferinde de doğal güzelliğini sergilemekten geri kalmayan Ebru Şahin, tatil bitse de bu kuralı bozmadı ve Instagram'ının hikaye bölümünden makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Ebru Şahin doğal güzelliğini bir kez daha sergiledi! Cedi Osman'la aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı...

İŞTE O FOTOĞRAF

Ebru Şahin'in bu fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

Ebru Şahin doğal güzelliğini bir kez daha sergiledi! Cedi Osman'la aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı...

Daha önce de pek çok defa makyajsız fotoğraf paylaşan Ebru Şahin bu fotoğrafların ardından en çok da değişimiyle gündemde geldi. Ebru Şahin'in yıllar içerisindeki değişimi sizi şaşırtacak. İşte başta Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimleri.

Ebru Şahin doğal güzelliğini bir kez daha sergiledi! Cedi Osman'la aşk yaşayan Hercai'nin Reyyan'ı...

Engin Akyürek

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