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Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamamıştı! Cem Yılmaz ve Serenay yine gizli gizli görüntülendi

Bir dönem ayrıldıklarını dair haberler çıkan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz şimdilerde Ege-Akdeniz koylarında tatil yapıyor. Tatil fotoğrafları boy boy magazin sayfalarını süsleyen Serenay Sarıkaya'nın son hali görenleri şaşırtmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüde Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar gözlerden kaçmamıştı. Tatillerine tam gaz devam eden çiftin adresi Datça oldu. İşte o görüntüler...

19.08.2020 17:29 - Son Güncelleme: 19.08.2020 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





