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Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamamıştı! Cem Yılmaz ve Serenay yine gizli gizli görüntülendi

Bir dönem ayrıldıklarını dair haberler çıkan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz şimdilerde Ege-Akdeniz koylarında tatil yapıyor. Tatil fotoğrafları boy boy magazin sayfalarını süsleyen Serenay Sarıkaya'nın son hali görenleri şaşırtmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüde Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar gözlerden kaçmamıştı. Tatillerine tam gaz devam eden çiftin adresi Datça oldu. İşte o görüntüler...

19.08.2020 17:29 - Son Güncelleme: 19.08.2020 17:29
Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamamıştı! Cem Yılmaz ve Serenay yine gizli gizli görüntülendi

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz geliyor.

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Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamamıştı! Cem Yılmaz ve Serenay yine gizli gizli görüntülendi

Bir süre önce ayrıldıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz şimdilerde birlikte tatil yapıyor.

Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamamıştı! Cem Yılmaz ve Serenay yine gizli gizli görüntülendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Muğla-Datça'da tatillerine devam ediyor.

Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamamıştı! Cem Yılmaz ve Serenay yine gizli gizli görüntülendi

Sevgililer hayranları tarafından bir mekanda yemek yerken görüntülendi

Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamamıştı! Cem Yılmaz ve Serenay yine gizli gizli görüntülendi

SERENAY'I GÖRENLER İNANAMADI

Tatil fotoğrafları boy boy magazin sayfalarını süsleyen çift Göcek'te beraber görüntülendiler. Çift hayranlarını hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdiler. Ancak Serenay Sarıkaya'nın o fotoğraftaki görüntüsü sosyal medyanın diline düştü.

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