Ebru Şahin Cannes pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cannes'da Hercai rüzgarı
Ebru Şahin ile Akın Akınözü Cannes'da boy gösterdi. Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan MIPCOM Fuarı'na Türk dizileri ve oyuncular adeta çıkarma yaptı. Atv'nin fuarda sergilediği yapımlardan birisi de Hercai... Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren 27 yaşındaki Ebru Şahin, güzelliği ile dikkat çekti. Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile birlikte çekilen her fotoğrafı sosyal medyada yayılan ve beğeniler, iltifatlar alan Ebru Şahin, ışıltısıyla Cannes'da çok konuşulan isim oldu.
15.10.2019 14:05
- Son Güncelleme: 15.10.2019 14:20
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