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Ebru Şahin Cannes pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cannes'da Hercai rüzgarı

Ebru Şahin ile Akın Akınözü Cannes'da boy gösterdi. Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan MIPCOM Fuarı'na Türk dizileri ve oyuncular adeta çıkarma yaptı. Atv'nin fuarda sergilediği yapımlardan birisi de Hercai... Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren 27 yaşındaki Ebru Şahin, güzelliği ile dikkat çekti. Hercai dizisindeki partneri Akın Akınözü ile birlikte çekilen her fotoğrafı sosyal medyada yayılan ve beğeniler, iltifatlar alan Ebru Şahin, ışıltısıyla Cannes'da çok konuşulan isim oldu.

15.10.2019 14:05 - Son Güncelleme: 15.10.2019 14:20
Ebru Şahin Cannes pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cannes'da Hercai rüzgarı

Cannes'da Hercai rüzgarı esiyor. Atv'nin dünya çapında büyük başarı yakalayan dizisi Hercai'de Reyyan ve Miran karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ebru Şahin ile Akın Akınözü, Cannes'da boy gösterdi.

Ebru Şahin Cannes pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cannes'da Hercai rüzgarı

Gülüşü, güzelliği ve kıyafetiyle Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan MIPCOM Fuarı'nda ışıl ışıl parlayan 27 yaşındaki Ebru Şahin, çok konuşulan isim oldu.

Ebru Şahin Cannes pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cannes'da Hercai rüzgarı

Ebru Şahin'in Instagram'dan yaptığı Cannes paylaşımları ise kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı...

Ebru Şahin Cannes pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cannes'da Hercai rüzgarı
Ebru Şahin Cannes pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Cannes'da Hercai rüzgarı
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