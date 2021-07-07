Ebru Şahin aşka geldi! “Hayatımın aşkı” dedi Cedi Osman ile yıldönümünü bakın hangi fotoğrafla kutladı

Ebru Şahin aşka geldi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de can verdiği Reyyan karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti. Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile ilişkilerinin birinci yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Şahin'in ilişkilerinin yıldönümünü kutlamak için seçtiği fotoğraf dikkat çekerken paylaşımına düştüğü not "Ebru aşka geldi" dedirtti. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyaya damga vuran romantik paylaşımı…

07.07.2021 01:03 - Son Güncelleme: 07.07.2021 01:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





