Ebru Şahin aşka geldi! “Hayatımın aşkı” dedi Cedi Osman ile yıldönümünü bakın hangi fotoğrafla kutladı
Ebru Şahin aşka geldi! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de can verdiği Reyyan karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti. Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile ilişkilerinin birinci yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Şahin'in ilişkilerinin yıldönümünü kutlamak için seçtiği fotoğraf dikkat çekerken paylaşımına düştüğü not "Ebru aşka geldi" dedirtti. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyaya damga vuran romantik paylaşımı…
07.07.2021 01:03
- Son Güncelleme: 07.07.2021 01:03
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de can verdiği Reyyan karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Şahin, geçtiğimiz günlerde evlilik üzerine yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.
Alaçatı'da görüntülenen güzel oyuncu, Cedi Osman ile yaz sonu evlenecekleri iddiasının sorulması üzerine oyuncu, "Onunla ilgili bir gündemimiz yok, çalışıyoruz. Asılsız haber. Zamanı gelince" demişti.
Cedi Osman ile aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti.
Güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabında basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile ilişkilerinin birinci yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.