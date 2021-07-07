Songül Karlı paylaştı ortalık karıştı! Gelinlik siparişi olay oldu Ebru Şancı detayı dikkat çekti “Evleniyor mu?”

Songül Karlı paylaştı ortalık karıştı! Gelinlik siparişi olay oldu… Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla çok konuşulmuştu. Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkacağını bile söylemişti. Aşk hayatında yüzü gülmeyen ünlü şarkıcıdan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Instagram hesabında bir paylaşımda bulunan Karlı, sipariş ettiği gelinlikler arasında poz verdi. Ebru Şancı'ya gelinlik siparişi veren Karlı'nın paylaşımı, kafa karıştırırken akıllara "Evleniyor mu?" sorusu geldi. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı…

07.07.2021 00:22 - Son Güncelleme: 07.07.2021 00:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





