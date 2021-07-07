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Songül Karlı paylaştı ortalık karıştı! Gelinlik siparişi olay oldu Ebru Şancı detayı dikkat çekti “Evleniyor mu?”

Songül Karlı paylaştı ortalık karıştı! Gelinlik siparişi olay oldu… Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla çok konuşulmuştu. Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkacağını bile söylemişti. Aşk hayatında yüzü gülmeyen ünlü şarkıcıdan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Instagram hesabında bir paylaşımda bulunan Karlı, sipariş ettiği gelinlikler arasında poz verdi. Ebru Şancı'ya gelinlik siparişi veren Karlı'nın paylaşımı, kafa karıştırırken akıllara "Evleniyor mu?" sorusu geldi. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı…

07.07.2021 00:22 - Son Güncelleme: 07.07.2021 00:44
Songül Karlı paylaştı ortalık karıştı! Gelinlik siparişi olay oldu Ebru Şancı detayı dikkat çekti “Evleniyor mu?”

Sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü ile yaşadığı sorunlarla çok konuşulmuştu. Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkacağını bile söylemişti.

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Songül Karlı paylaştı ortalık karıştı! Gelinlik siparişi olay oldu Ebru Şancı detayı dikkat çekti “Evleniyor mu?”

Aşk hayatında yüzü gülmeyen ünlü şarkıcıdan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Instagram hesabında bir paylaşımda bulunan Karlı, sipariş ettiği gelinlikler arasında poz verdi.

Songül Karlı paylaştı ortalık karıştı! Gelinlik siparişi olay oldu Ebru Şancı detayı dikkat çekti “Evleniyor mu?”

Gelinliklerin içinde video çeken ünlü şarkıcı, "Ebru'dan bir tane istedim ama üç tane gönderdi. Deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Songül Karlı paylaştı ortalık karıştı! Gelinlik siparişi olay oldu Ebru Şancı detayı dikkat çekti “Evleniyor mu?”

Ünlü şarkıcının paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Songül Karlı paylaştı ortalık karıştı! Gelinlik siparişi olay oldu Ebru Şancı detayı dikkat çekti “Evleniyor mu?”

Sosyal medyada hızla yayılan videoya "Evleniyor mu?", "Gelen gideni aratmasın Songül, boşver bekarlık sultanlıktır" gibi yorumlar yapıldı.