Demet Özdemir’in derin dekolteli bahçe pozlarıyla nefes kesti! Oğuzhan Koç ile poz verdi ip askılı bluzu olay oldu

Demet Özdemir'in derin dekolteli bahçe pozları olay oldu! Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Tolga Akış ile evlilik aşamasında olan Zeynep Bastık'ın bekarlığa veda partisine katıldı. Partiden verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Özdemir, derin göğüs dekolteli kıyafeti ile bahçede verdiği pozlarla çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan iddialı pozları…

07.07.2021 01:29 - Son Güncelleme: 07.07.2021 01:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





