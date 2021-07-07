Demet Özdemir’in derin dekolteli bahçe pozlarıyla nefes kesti! Oğuzhan Koç ile poz verdi ip askılı bluzu olay oldu
Demet Özdemir'in derin dekolteli bahçe pozları olay oldu! Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Tolga Akış ile evlilik aşamasında olan Zeynep Bastık'ın bekarlığa veda partisine katıldı. Partiden verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Özdemir, derin göğüs dekolteli kıyafeti ile bahçede verdiği pozlarla çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun paylaşımları, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan iddialı pozları…
07.07.2021 01:29
- Son Güncelleme: 07.07.2021 01:50
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Tolga Akış ile evlilik aşamasında olan Zeynep Bastık'ın bekarlığa veda partisine katıldı.
Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ünlü çiftten Demet Özdemir, Bastık'ın bekarlığa veda partisinde sevgilisiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınlamayı ihmal etmedi.
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin bahçe pozu kısa sürede gündem olurken güzel oyuncunun iddialı kıyafeti dikkat çekti.
Art arda paylaşımlarda bulunan Özdemir, daha sonra ise derin dekolteli beyaz takımıyla yalnız başına boy gösterdiği bir kareyi yayınladı.
İddialı kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, düzgün fiğiyle ise sevenlerinden tam not aldı.