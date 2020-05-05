Meghan Markle hakkında akıllara zarar iddialar! Görüntülenmesini yasaklattı: Kaba ve gıcık...

İŞİNİ İYİ YAPARDI

Kameramanın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle aslında bir oyuncu olarak gayet yetenekliydi. İşte bu konuda kameramanın söyledikleri: "Onunla çekim yapmak kolaydı. Bir kez ona "aksiyon" dediğinizde işini nasıl yapacağını gayet iyi bilirdi. Ama kamera kapandıktan sonra hiç de dostane bir insan değildi."

Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle ile defalarca çalışan kameraman, Markle'ın kendine güven konusunda sorunlar yaşadığı yorumunu yaparak "Prens'i etkilemesi beni şaşırttı" diye konuştu.