Meghan Markle hakkında akıllara zarar iddialar! Görüntülenmesini yasaklattı: Kaba ve gıcık...
Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nasıl sürdürecekleri merak edilen çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Bu iddialara Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlenmeden önceki hayatına ait...
İŞİNİ İYİ YAPARDI
Kameramanın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle aslında bir oyuncu olarak gayet yetenekliydi. İşte bu konuda kameramanın söyledikleri: "Onunla çekim yapmak kolaydı. Bir kez ona "aksiyon" dediğinizde işini nasıl yapacağını gayet iyi bilirdi. Ama kamera kapandıktan sonra hiç de dostane bir insan değildi."
Prens Harry ile evlenmeden önce Meghan Markle ile defalarca çalışan kameraman, Markle'ın kendine güven konusunda sorunlar yaşadığı yorumunu yaparak "Prens'i etkilemesi beni şaşırttı" diye konuştu.
KURALLARI VARDI
Bu arada aynı kameraman Meghan Markle'ın sette titizlikle uyulmasını istediği bazı kuralları olduğunu da iddia etti. Bunlar arasında en önemlisi de çıplak ayaklarının görüntülenmemesi.
AYAKLARINDAN NEFRET EDERDİ
Kameraman "Meghan ayaklarından nefret ederdi" diye anlattı. Bu yüzden de ayaklarının çekilmesini istemediğini belirtti.
BENİ UYARMIŞLARDI
Markle'ı ilk kez gördüğünü anı da şöyle anlattı kameraman "Onun kim olduğunu bilmiyordum. Başında bir beyzbol şapkası vardı ve kimseye konuşmadan doğrudan makyaj odasına yöneldi. Aslında onunla daha önce çalışanlar, zor bir insan olduğu konusunda beni uyarmışlardı."
Kameraman Markle'ın sette pahalı şampanya talep ettiğini ve 'diva gibi' davrandığını da ileri sürdü.