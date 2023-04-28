Ebru Polat'tan hızlı kilo verdiren 4 tüyo! 30 günde 8 kilo diyetini paylaştı! 40 yaşında 34 beden olma sırrı...
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, son olarak sperm bankası açıklamasıyla takipçilerini şoke etmişti. 40 yaşındaki ünlü şarkıcının yaptığı açıklamaların yanı sıra formunu nasıl koruduğu da merak ediliyor. Yıllar önce en hızlı kilo verme yöntemlerini paylaşan Polat'ın o paylaşımı yeniden gündeme geldi. 30 günde 8 kilo verme yöntemini paylaştığı 4 formülle açıklayan Polat'ın zayıflama sırrını sizler için derledik. İşte en hızlı kilo verdiren o yöntemler...
Avukatlık mesleğinin ardından ani bir kararla müziğe yönelen Ebru Polat son olarak kendi markasını kurmuştu. Yaptığı işlerin yanı sıra giyim tarzıyla ve açıklamalarıyla da gündem yaratan ünlü şarkıcı özel hayatıyla da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabına sık sık içerik üreten Polat 40 yaşında olmasına rağmen formunu nasıl koruduğunu açıkladı. Takipçilerine verdiği 4 yöntemle en hızlı şekilde kilo verdirecek sırlarını açıkladı. 30 günde 8 kilo verdiren bu tüyoları sizler için derledik. İşte Ebru Polat'ın paylaştığı zayıflama yöntemi...
"SPERM BANKASINDAN İSTEMİYORUM"
Söz konusu açıklamada Polat "Tayland'dan evlat edinmeyi planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız. Kıyamadım. Böyle Taylandlı çocuk almak istiyorum. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Taylandlı istiyorum" ifadelerini kullandı.
40 yaşındaki Polat, bir türlü kilo veremeyenler için metabolizmayı hızlandıran ve cayır cayır kilo verdiren 4 tüyoyu paylaştı. İşte Ebru Polat'ın açıklamaları;