Ebru Polat’tan hızlı kilo verdiren 4 tüyo! 30 günde 8 kilo diyetini paylaştı! 40 yaşında 34 beden olma sırrı...

Avukatlık mesleğinin ardından ani bir kararla müziğe yönelen Ebru Polat son olarak kendi markasını kurmuştu. Yaptığı işlerin yanı sıra giyim tarzıyla ve açıklamalarıyla da gündem yaratan ünlü şarkıcı özel hayatıyla da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabına sık sık içerik üreten Polat 40 yaşında olmasına rağmen formunu nasıl koruduğunu açıkladı. Takipçilerine verdiği 4 yöntemle en hızlı şekilde kilo verdirecek sırlarını açıkladı. 30 günde 8 kilo verdiren bu tüyoları sizler için derledik. İşte Ebru Polat'ın paylaştığı zayıflama yöntemi...