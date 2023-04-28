"Gerdirmekten alın yazım sırtıma geldi" Estetiklerini saymak yerine doğal yerlerini sayan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyanın diline düştü
Yaptığı estetik açıklamasıyla Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyaya yine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda Instagram kullancı adının hacklenip "metres_gulsah" olarak değiştirilmesiyle gündeme gelen Saraçoğlu, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Diğer ünlü isimlerin aksine yaptırdığı estetikleri saymaktan çekinmeyen Saraçoğlu'nun açıklamaları çok konuşuldu.
28.04.2023 08:59 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:00
"YÜZ NAKLİ YAPTIRDIM DİYEBİLİRİM"
Yaptırdığı işlemler sonrası adeta bambaşka biri olan Gülşah Saraçoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.
Tasarımları, paylaşımları ve jüri üyeliği yaptığı moda programlarındaki eğlenceli kimliğiyle adından söz ettiren başarılı modacı Gülşah Saraçoğlu, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Saraçoğlu, estetik tutkusundan bahsetti.