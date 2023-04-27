Hülya Koçyiğit’ten kız Gülşah’a duygusal doğum günü kutlaması! Kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmişti

Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuşmuştu:

"Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Ardından kontroller devam etti. New York'ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi."