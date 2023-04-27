Hülya Koçyiğit'ten kız Gülşah'a duygusal doğum günü kutlaması! Kızının kanseri yenmesini kutlarken kendi hastalığını öğrenmişti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, akciğer kanserini yenmiş ve hayatını değiştiren olayı anlatmıştı. Kızı Gülşah kanser olduktan kendisi de kansere yakalan Koçyiğit "O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum." demişti... Koçyiğit bu kez biricik kızının doğum gününü kutladı Instagram hesabından. İşte Koçyiğit'in o duygusal paylaşımı.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit hem kızı hem de kendisi hakkında yaptığı kanser açıklamasıyla herkesi duygulandırmıştı.
Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuşmuştu:
"Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik. Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Ardından kontroller devam etti. New York'ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi."
"Ciğerim söndü biyopside. Böyle ihtimali söylemişlerdi ama binde bir ihtimaldi. Biyopsi sonrası akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Doktor ameliyatı şimdi yaparsam kemoterapiye gerek kalmayacak kanser bitmiş olacak dedi. Ben zaman istedim. Kolay bir karar değildi. Ameliyat fobim de var. Sonunda karar verdim, ameliyat oldum. Türkiye'ye döndüm. Doktorum Türkiye'ye döndüğümde neden orada ameliyat olma ihtiyacı duydunuz dedi. Bugün böyle bir şeyle karşılaşırsam kendimi hiç düşünmeden Türk hekimlerine teslim ederim."