Ebru Polat’tan cesur yatak pozu! İddialı paylaşımların ardı arkası kesilmedi daracık mini şortuyla dans ettiği anlar çok konuşuldu
Ebru Polat'tan cesur yatak pozu! Sevgilisi Tolgahan Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Polat, virüsü yendikten sonra ilk kez dışarıya çıktığını ve daha önce aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu dile getirerek gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya hesabında art arda yaptığı cüretkar paylaşımlarla çok konuşuldu. Polat, ilk olarak yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Yatak pozuyla dikkat çeken şarkıcı, ardından mini şortu ve büstiyeri ile dans ettiği anları yayınladı. Polat'ın cesur paylaşımları, kısa sürede gündem oldu. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımları...
09.09.2021 20:26
- Son Güncelleme: 09.09.2021 20:41
İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Virüsü yendikten sonra ilk kez dışarıya çıktığını belirten Polat, daha önce aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyleyerek gündem oldu.