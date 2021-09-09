Ebru Polat’tan cesur yatak pozu! İddialı paylaşımların ardı arkası kesilmedi daracık mini şortuyla dans ettiği anlar çok konuşuldu

İki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkan Ebru Polat, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Virüsü yendikten sonra ilk kez dışarıya çıktığını belirten Polat, daha önce aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyleyerek gündem oldu.