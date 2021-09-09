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Haberler Magazin Burcu Özberk pembe elbisesi ile şov yaptı! Sütyen giymeyince olay oldu derin dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu

Burcu Özberk pembe elbisesi ile şov yaptı! Sütyen giymeyince olay oldu derin dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu

Burcu Özberk pembe elbisesi ile şov yaptı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, pembe elbisesi ve yine aynı renk şapka ve terlikleriyle verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyada geçmiş tarihli fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyen Özberk, paylaşımının altına 'tbt' etiketi ile "Yazdan kalma bir günden" notunu düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Özberk'in derin dekoltesi dikkat çekti. Sütyen giymeyen ünlü oyuncunun iddialı pozu, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Burcu Özberk'in pembeler içinde verdiği o pozlar...

09.09.2021 20:44 - Son Güncelleme: 09.09.2021 20:44
Burcu Özberk pembe elbisesi ile şov yaptı! Sütyen giymeyince olay oldu derin dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyada geçmiş tarihli fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmedi.

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Burcu Özberk pembe elbisesi ile şov yaptı! Sütyen giymeyince olay oldu derin dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, pembe elbisesi ve yine aynı renk şapka ve terlikleriyle verdiği pozları peş peşe Instagram hesabında yayınladı.

Burcu Özberk pembe elbisesi ile şov yaptı! Sütyen giymeyince olay oldu derin dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Özberk pembe elbisesi ile şov yaptı! Sütyen giymeyince olay oldu derin dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu

Instagram hesabında yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunan Özberk'in pozları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Burcu Özberk pembe elbisesi ile şov yaptı! Sütyen giymeyince olay oldu derin dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Özberk'in pembeler içinde verdiği pozları beğeni yağmuruna tutarak ünlü oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.

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