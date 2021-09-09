Survivor Bahar cüretkar pozlarıyla herkesi şaşkına çevirdi! Bahar Seviş bir açıldı pir açıldı bikinili halleri olay oldu
Survivor Bahar cüretkar pozlarıyla herkesi şaşkına çevirdi! İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sezonu kapatan Survivor 2021'in dikkat çeken yarışmacılarından Bahar Seviş, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Yarışma serüveni kısa süren Seviş, siyah bikinisi ile verdiği cesur pozlarla adından söz ettirdi. İddialı pozlarını art arda yayınlayan Seviş'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. İşte Survivor Bahar Seviş'in o paylaşımları...
09.09.2021 18:55
- Son Güncelleme: 09.09.2021 18:55
İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sezonu kapatan Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri de Bahar Seviş olmuştu.
Bahar Seviş, siyah bikinisi ile verdiği cesur pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.