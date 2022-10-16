Ebru Polat'tan bomba itiraf! O sözlerin ardından psikolojisinin bozulduğunu söylemişti bu kez de: "Kölem olmak isteyen birini..."

Şarkıcı Ebru Polat katıldığı bir programda kendisine gelen itiraf mesajlarıyla şoke olduğunu anlattı. Çok fazla davet de alan Polat kendisine sürekli kölelik mesajları geldiğini söyledi.

"Kölem olmak isteyen çok. Bunlar yeni mi türedi?" diyen Ebru Polat kendisine bu tarz bir teklifte bulunan bir takipçisine yaptığını da itiraf etti: