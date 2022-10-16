Ebru Polat'tan bomba itiraf! O sözlerin ardından psikolojisinin bozulduğunu söylemişti bu kez de: "Kölem olmak isteyen birini..."
Ebru Polat'tan bomba itiraf! O sözlerin ardından psikolojisinin bozulduğunu söylemişti bu kez de katıldığı bir programda kendisine gelen itiraf mesajlarıyla şoke olduğunu anlatan Ebru Polat çok fazla davet aldığını ve kendisine sürekli kölelik mesajları geldiğini söyledi. İşte Ebru Polat'ın şaşkına çeviren itirafı...
"KÖLEM OLMAK İSTEYEN BİRİNİ..."
Ebru Polat'tan bomba itiraf! O sözlerin ardından psikolojisinin bozulduğunu söylemişti, bu kez bakın neler anlattı...
Şarkıcı Ebru Polat katıldığı bir programda kendisine gelen itiraf mesajlarıyla şoke olduğunu anlattı. Çok fazla davet de alan Polat kendisine sürekli kölelik mesajları geldiğini söyledi.
"Kölem olmak isteyen çok. Bunlar yeni mi türedi?" diyen Ebru Polat kendisine bu tarz bir teklifte bulunan bir takipçisine yaptığını da itiraf etti:
"Şok ol anlatayım ilk defa anlatıyorum. Kölem olmak için sürekli mesaj atıyor, paralar yağdırayım diyor. Dedim dur şunu bir deneyeyim, git bana ayakkabı al dedim aldı gönderdi. Ben şok oldum. Bunu davet ettim cafeye bir gelsin de görelim diye. Sapık mıdır sapkın mıdır merak ettim. Kapıda bir gördüm arabadan bir çocuk çıktı, full marka giyinmiş, gencecik yakışıklı. Geldi masaya 'oturabilir miyim efendim?' dedi. Fabrikaları varmış. Kendini tutamıyormuş, emret yapayım kafasında. Bu nasıl bir duygu! Gönderdim sonra bir daha gelme dedim."
'O İTİRAFIN ARDINDAN PSİKOLOJİM BOZULDU' DEMİŞTİ
Sosyal medyada kendisine gelen itirafları paylaşan şarkıcı Ebru Polat gelen bir mesajla şoke oldu. Kaynanasıyla birlikte olan, kayınpederine aşık olan insanların olduğunu gören Polat bir takipçisinin anneannesine aşık olduğunu söyledi.
"PSİKOLOJİM BOZULDU"
Ebru Polat açıklamasında "O günden beri itiraf yapamıyorum psikolojim bozuldu anneanne ile birlikte olmak nedir ya? Bir de üvey ama diyor. Manyak mısın sen? Sapık, sapkın..." diyerek sitem etti.