Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’sinden itiraf! Pelin Akil: "Genel cerrahtan bilgi aldım!"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'sinden itiraf! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca'nın partneri Pelin Akil çok özel açıklamalarda bulundu. Doktor Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil, ilk bölümdeki ameliyat sahnesi için özel olarak hazırlandığını belirtti, "Yanımda alanında uzman bir genel cerrah vardı. Aletlerin kullanımı, hastaya dikiş atılması gibi durumlarda beni bilgilendirdi" dedi.
"GENEL CERRAHTAN BİLGİ ALDIM!"
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'sinden itiraf! Pelin Akil açıklamaları ile dikkat çekti. Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerinden olan Akil, dizide eşi tarafından yıllarca kandırılan doktor Firuze'yi canlandırıyor.
Dizinin yanı sıra Broadway'den İstanbul'a müzikalinde de izleyiciyle buluşan Akil, bu yoğunluğun içinde setten arta kalan tüm boş vaktini çocuklarıyla geçiriyor. Yeni dizisi, özel hayatı ve ikizleriyle değişen yaşamınına dair çok özel bilgiler veren Pelin Akil'in açıklamaları...
- Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına aldı. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?
"Açıkçası bekliyordum, çünkü güçlü senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu bu projede yer alıyor olmamı sağladı. Hikayeyi biliyor olmama rağmen ilk bölümü heyecanla izledim. Verilen emek, sarf edilen çaba beni gururlandırdı. Bu sebeple bu başarı benim için beklenir bir durumdu."
- İlk bölümü izlerken neler hissettiniz?
"İlk bölümü maalesef ki gününde izleyemedim. Çünkü benim müzikalimle aynı tarihe denk geldi. Ama sonrasında bölümü izlediğimde sevgili Onur Tan ve tüm ekibin çok güzel bir iş başardığını görmüş oldum. Ertesi gün reytingler ile heyecanımız, mutluluğumuz ikiye katlandı."
- Firuze tüm hayatının yalan olduğuyla yüzleşiyor. Onunla çıktığınız yolculuk size neler hissettiriyor?
"Firuze ile çıktığım bu yolda, hayal kırıklığı hissi ile karşılaştım. İnandığı, güvendiği dağlara karların yağması fakat bunun yanı sıra çok tutkulu büyük bir aşk hissi de var Firuze ve Cezayir arasında. Bu yüzden birbirlerini de bırakmayacaklarından çok emin Firuze. Ama öyle bile olsa hayatlarına bambaşka insanlar girmeye başlıyor, aile bildikleri insanlar daha da kalabalıklaşıyor. Tabii ki bu durum Firuze'yi heyecanlandırıyor çünkü kalabalık aile ortamını, kalabalık masaları özleyen bir karakter ama Firuze'nin heyecanı kadar endişeleri ve korkuları da var. Kendi çekirdek ailesine zarar gelebilme ihtimali bile onu tedirgin etmeye yetiyor."