Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’sinden itiraf! Pelin Akil: "Genel cerrahtan bilgi aldım!"

- Firuze tüm hayatının yalan olduğuyla yüzleşiyor. Onunla çıktığınız yolculuk size neler hissettiriyor?

"Firuze ile çıktığım bu yolda, hayal kırıklığı hissi ile karşılaştım. İnandığı, güvendiği dağlara karların yağması fakat bunun yanı sıra çok tutkulu büyük bir aşk hissi de var Firuze ve Cezayir arasında. Bu yüzden birbirlerini de bırakmayacaklarından çok emin Firuze. Ama öyle bile olsa hayatlarına bambaşka insanlar girmeye başlıyor, aile bildikleri insanlar daha da kalabalıklaşıyor. Tabii ki bu durum Firuze'yi heyecanlandırıyor çünkü kalabalık aile ortamını, kalabalık masaları özleyen bir karakter ama Firuze'nin heyecanı kadar endişeleri ve korkuları da var. Kendi çekirdek ailesine zarar gelebilme ihtimali bile onu tedirgin etmeye yetiyor."