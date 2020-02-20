Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! Canlı yayında konuşmaları ifşa olmuştu..."GBT'sine baksa iyimiş"
Ebru Polat'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Ebru Polat'ın sevgilisi ile konuşmaları canlı yayında ifşa olmuştu. 36 yaşındaki Polat, Dubai'de tatil yaptığını sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafı ile duyurmuştu. Olay fotoğrafların ardından Dubai'de yalnız olmadığı ortaya çıkan Ebru Polat, meğer sevgilisi ile tatildeymiş. Gezi olaylarında polise direnen ve kuzenini öldürmeye teşebbüsten aranan Sabri Çelebi, Dubai'de Ebru Polat ile tatil yapıyor. Ebru Polat ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Palalı Sabri gündeme oturdu.
Ebru Polat, geçtiğimiz ay Kanal D ekranlarında Müge ve Gülşen'in sunduğu '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adından sıkça söz ettiren 36 yaşındaki Ebru Polat'ın sevgilisiyle konuşmaları ifşa olduktan sonra herkes 'Ebru Polat'ın sevgilisi kim?' sorusunun yanıtını aramış ancak bir bilgi bulunamamıştı.
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"SİZ MAVİŞ'İ NEREDEN TANIYORSUNUZ?"
Sunucuların "Aşk sana yaramış. Maviş ne yapıyor?" demesiyle büyük şaşkınlık yaşayan 36 yaşındaki güzel, "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Mikrofonum mu açık kalmış? Telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" ifadelerini kullandı.