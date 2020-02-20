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Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! Canlı yayında konuşmaları ifşa olmuştu..."GBT'sine baksa iyimiş"

Ebru Polat'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Ebru Polat'ın sevgilisi ile konuşmaları canlı yayında ifşa olmuştu. 36 yaşındaki Polat, Dubai'de tatil yaptığını sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafı ile duyurmuştu. Olay fotoğrafların ardından Dubai'de yalnız olmadığı ortaya çıkan Ebru Polat, meğer sevgilisi ile tatildeymiş. Gezi olaylarında polise direnen ve kuzenini öldürmeye teşebbüsten aranan Sabri Çelebi, Dubai'de Ebru Polat ile tatil yapıyor. Ebru Polat ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Palalı Sabri gündeme oturdu.

20.02.2020 16:39 - Son Güncelleme: 20.02.2020 16:39
Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! Canlı yayında konuşmaları ifşa olmuştu...GBT'sine baksa iyimiş

Ebru Polat, geçtiğimiz ay Kanal D ekranlarında Müge ve Gülşen'in sunduğu '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adından sıkça söz ettiren 36 yaşındaki Ebru Polat'ın sevgilisiyle konuşmaları ifşa olduktan sonra herkes 'Ebru Polat'ın sevgilisi kim?' sorusunun yanıtını aramış ancak bir bilgi bulunamamıştı.

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Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! Canlı yayında konuşmaları ifşa olmuştu...GBT'sine baksa iyimiş

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Ebru Polat, telefonunda "Mavişim' diye kayıtlı olan ve herkesten gizlediği sevgilisi ile kuliste tartıştı. Kıyafetine takılan mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen ünlü şarkıcı, ifşa olduğunu öğrenince canlı yayında ağzı açık kaldı.

Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! Canlı yayında konuşmaları ifşa olmuştu...GBT'sine baksa iyimiş

Skandal pozlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ebru Polat'ın herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! Canlı yayında konuşmaları ifşa olmuştu...GBT'sine baksa iyimiş

"Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" canlı yayınına çıkmadan önce yakasında mikrofon varken sevgilisiyle tartışma yaşayan şarkıcı, sunucuların durumu anlatmasıyla şoke oldu.

Ebru Polat'ın gizemli sevgilisi Palalı Sabri çıktı! Canlı yayında konuşmaları ifşa olmuştu...GBT'sine baksa iyimiş

"SİZ MAVİŞ'İ NEREDEN TANIYORSUNUZ?"

Sunucuların "Aşk sana yaramış. Maviş ne yapıyor?" demesiyle büyük şaşkınlık yaşayan 36 yaşındaki güzel, "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Mikrofonum mu açık kalmış? Telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" ifadelerini kullandı.

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