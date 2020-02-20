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Chloe Loughnan’dan ayrılan Serdar Ortaç yeni sevgilisi Seçil Gür ile aşkını ilan etti!

Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Ortaç-Seçil Gür aşkı tam gaz devam ediyor... İkili, önceki akşam Kanyon AVM'de bulunan bir restoranda görüntülendi. Şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Aşkını bir kez daha ilan eden Ortaç, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.

20.02.2020 17:43 - Son Güncelleme: 20.02.2020 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





