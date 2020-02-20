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Chloe Loughnan’dan ayrılan Serdar Ortaç yeni sevgilisi Seçil Gür ile aşkını ilan etti!
Chloe Loughnan’dan ayrılan Serdar Ortaç yeni sevgilisi Seçil Gür ile aşkını ilan etti!
Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Serdar Ortaç-Seçil Gür aşkı tam gaz devam ediyor... İkili, önceki akşam Kanyon AVM'de bulunan bir restoranda görüntülendi. Şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Aşkını bir kez daha ilan eden Ortaç, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" dedi.
20.02.2020 17:43
- Son Güncelleme: 20.02.2020 17:43
Serdar Ortaç model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcı Şeçil Gür ile birliktelik yaşamaya başlayan Ortaç önceki akşam bir alışveriş merkezindeki restoranda objektiflere yansıdı.
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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, ilişkisi hakkında konuştu.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Ortaç, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz ama daha sonra uzun uzun konuşalım. Başka soru sormayın" diyerek sevgilisi ile mekandan ayrıldı.
Öte yandan Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür'ün sürpriz olarak düzenlediği yemek ile 50. yaşını kutlamıştı.
AŞK BELGELENDİ
Seçil Gür, Ortaç ile geceden fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak aşklarını gözler önüne sermişti. Ortaç, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin Seçil Gür ile ilgili soruları yanıtlamıştı.