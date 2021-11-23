Ebru Polat'ın ev hali sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Cesur yatak pozunun ardından bu kez de...
Ebru Polat'ın ev hali sosyal medyayı salladı! Cesur yatak pozunun ardından bu kez de doğal halini paylaşan Ebru yorum yağmuruna tutuldu. Sevgilisi Tolgahan Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Polat, virüsü yendikten sonra ilk kez dışarıya çıktığını ve daha önce aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu dile getirerek gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya hesabında art arda yaptığı cüretkar paylaşımlarla çok konuşuldu.
23.11.2021 17:28
- Son Güncelleme: 23.11.2021 17:58
Ebru Polat'ın ev hali sosyal medyayı salladı! Cesur yatak pozunun ardından bu kez de ev halini paylaşan Ebru yorum yağmuruna tutuldu!
Sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alan Ebru Polat, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.