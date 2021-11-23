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Haberler Magazin Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Tek düğmesini iliklediği gömleğiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Tek düğmesini iliklediği gömleğiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullana şarkıcı, tek düğmesini iliklediği mor gömleğiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Saçlarını iki yandan toplayan Tilki'nin tarzı dikkat çekerken iddialı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

23.11.2021 21:05 - Son Güncelleme: 23.11.2021 21:05
Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Tek düğmesini iliklediği gömleğiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Tek düğmesini iliklediği gömleğiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Ünlü şarkıcı, tek düğmesini iliklediği mor gömleğiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Tek düğmesini iliklediği gömleğiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Tek düğmesini iliklediği gömleğiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Öte yandan saçlarını iki yandan toplayan Tilki'nin tarzı dikkat çekerken iddialı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Tek düğmesini iliklediği gömleğiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tilki'nin paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise gömleğinin tek düğmesini ilikleyen şarkıcının tarzını fazla iddialı bularak eleştirdi.

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