Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Tek düğmesini iliklediği gömleğiyle poz verdi gören dönüp bir daha baktı
Aleyna Tilki iddialı paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde! Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullana şarkıcı, tek düğmesini iliklediği mor gömleğiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Saçlarını iki yandan toplayan Tilki'nin tarzı dikkat çekerken iddialı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
23.11.2021 21:05
- Son Güncelleme: 23.11.2021 21:05
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.