67’lik Gülşen Bubikoğlu son haliyle parmak ısırttı! Görenin nutku tutuldu: "Hala çok güzel" Yeşilçam’da fırtınalar estiriyordu...
Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak kariyerine başlayan Gülşen Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu. Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, Yaz Bekarı, Üç Kağıtçılar, Gırgıriye, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Alev Alev gibi yapımlarla hafızlara kazındı. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun son hali de merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncunun son halini görenler ise "Hala çok güzel" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
24.11.2022 00:40 - Son Güncelleme: 24.11.2022 00:40
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu.