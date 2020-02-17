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Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! Duyanlar inanamıyor

Yeşilçam'a güzelliğiyle damga vuran Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti. Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış. Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şaşkına çevirdi. Sadece Gülşen Bubikoğlu deği Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler...

17.02.2020 19:19 - Son Güncelleme: 17.02.2020 19:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





