Ebru Polat 'delik havuz'la olaylara katıldı: "Delik havuz gibi yukarıdan dolduruyorsun aşağıdan boşalıyor" Deprem sonrası Ebru...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı iki büyük depremin üzerinden 17 gün geçti. Bir yanda depremden etkilenen 10 ilde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan normalleşme tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalara dahil olan isimlerden biri de Ebru Polat oldu. İşte detaylar...