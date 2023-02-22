Ebru Polat 'delik havuz'la olaylara katıldı: "Delik havuz gibi yukarıdan dolduruyorsun aşağıdan boşalıyor" Deprem sonrası Ebru...
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat yaptığı normalleşme açıklamalarıyla gündemde. Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye kayıplarının yasını tutuyor. 7'den 70'e herkes afet bölgelerindeki depremzedeler için kolları sıvarken bir yandan da normalleşme tartışmaları sürüyor. Tartışmalara katılan isimlerden biri de Ebru Polat oldu.
22.02.2023 16:25 - Son Güncelleme: 22.02.2023 16:25