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Haberler Magazin Ebru Polat 'delik havuz'la olaylara katıldı: "Delik havuz gibi yukarıdan dolduruyorsun aşağıdan boşalıyor" Deprem sonrası Ebru...

Ebru Polat 'delik havuz'la olaylara katıldı: "Delik havuz gibi yukarıdan dolduruyorsun aşağıdan boşalıyor" Deprem sonrası Ebru...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat yaptığı normalleşme açıklamalarıyla gündemde. Önce Kahramanmaraş ardından Hatay'da meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye kayıplarının yasını tutuyor. 7'den 70'e herkes afet bölgelerindeki depremzedeler için kolları sıvarken bir yandan da normalleşme tartışmaları sürüyor. Tartışmalara katılan isimlerden biri de Ebru Polat oldu.

22.02.2023 16:25 - Son Güncelleme: 22.02.2023 16:25
Ebru Polat ’delik havuz’la olaylara katıldı: Delik havuz gibi yukarıdan dolduruyorsun aşağıdan boşalıyor Deprem sonrası Ebru...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı iki büyük depremin üzerinden 17 gün geçti. Bir yanda depremden etkilenen 10 ilde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan normalleşme tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalara dahil olan isimlerden biri de Ebru Polat oldu. İşte detaylar...

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Ebru Polat ’delik havuz’la olaylara katıldı: Delik havuz gibi yukarıdan dolduruyorsun aşağıdan boşalıyor Deprem sonrası Ebru...

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi.

Ebru Polat ’delik havuz’la olaylara katıldı: Delik havuz gibi yukarıdan dolduruyorsun aşağıdan boşalıyor Deprem sonrası Ebru...

Sonrasında da Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Ebru Polat ’delik havuz’la olaylara katıldı: Delik havuz gibi yukarıdan dolduruyorsun aşağıdan boşalıyor Deprem sonrası Ebru...

Tüm Türkiye deprem bölgelerindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olurken bir yandan da 'normalleşme' tartışmaları sürüyor.

Ebru Polat ’delik havuz’la olaylara katıldı: Delik havuz gibi yukarıdan dolduruyorsun aşağıdan boşalıyor Deprem sonrası Ebru...

Bu tartışmalara şarkıcı Ebru Polat'ta katıldı.

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