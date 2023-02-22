Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si hastaneden paylaştı 'geçmiş olsun' mesajı yağdı! Kilolarıyla fenomen olmuştu kocaman oldu görenler: "Büyümüşsün"

''BANA ÇİRKİN DEDİ'' VİDEOSUYLA TANINDI

Sosyal medyada 'Bana çirkin dedi' videosuyla tanınan 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit sempatik tavırlarıyla konukların ve izleyenlerin gönlünü fethetmeyi başardı. Ailesinin çekip paylaştığı videoların en popüler olanında kendisine çirkin denilmesine önce karşı çıkan Çitos Efe, daha sonra bu durumla "Hele Benim Güzelliğime Bakın" diyerek kendine has dansları eşliğinde dalga geçiyordu. Daha sonra "Çek Tulumbayı" şarkısını söylediği videosuyla yine izlenme rekoru kırarak kısa sürede en çok izlenen isimlerden oldu.