Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si hastaneden paylaştı 'geçmiş olsun' mesajı yağdı! Kilolarıyla fenomen olmuştu kocaman oldu görenler: "Büyümüşsün"
Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si hastaneden paylaştı 'geçmiş olsun' mesajı yağdı! Kilolarıyla fenomen olmuştu kocaman delikanlı oldu görenler, "Büyümüşsün" yorumları yaptı. Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. Bir anda sırra kadem basan Efe Koçyiğit memleketinde yaşamını sürdürüyor. Son olarak hastane önünden paylaşım yapan Çitos Efe'nin son hali dikkat çekerken "Geçmiş olsun" mesajları da paylaşımın altında yerini aldı.
Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesi ve kilosuyla adından söz ettiren Efe Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.
Çitos lakabı takılan Muhammed Efe Koçyiğit 2011 yılında dünyaya geldi. Çitos Efe'nin olmazsa olmaz yiyecekleri sırasıyla; Ayran Çorbası, yoğurt çorbası tavuk pilav ve dolmaydı.
''BANA ÇİRKİN DEDİ'' VİDEOSUYLA TANINDI
Sosyal medyada 'Bana çirkin dedi' videosuyla tanınan 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit sempatik tavırlarıyla konukların ve izleyenlerin gönlünü fethetmeyi başardı. Ailesinin çekip paylaştığı videoların en popüler olanında kendisine çirkin denilmesine önce karşı çıkan Çitos Efe, daha sonra bu durumla "Hele Benim Güzelliğime Bakın" diyerek kendine has dansları eşliğinde dalga geçiyordu. Daha sonra "Çek Tulumbayı" şarkısını söylediği videosuyla yine izlenme rekoru kırarak kısa sürede en çok izlenen isimlerden oldu.