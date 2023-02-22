Kenan Işık'ın çocuklarına bakın! 2 oğlunu da gözlerden uzak büyütmüştü Mehmet Işık'ı görenlerin nutku tutuldu: "Annesinin ikizi olmuş"

KENAN IŞIK'IN SON DURUMU...

Kenan Işık yıllardır komada olduğu için sağlık durumu ve son hali de zaman zaman merak konusu oluyor. 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama geldi.