Kenan Işık'ın çocuklarına bakın! 2 oğlunu da gözlerden uzak büyütmüştü Mehmet Işık'ı görenlerin nutku tutuldu: "Annesinin ikizi olmuş"
Kenan Işık'ın çocuklarına bakın! 2 oğlunu da gözlerden uzak büyütmüştü Mehmet Işık'ı görenlerin nutku tutuldu. 2014 yılında spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 9 yıldır tedavi görüyor. Son olarak son durumuyla ilgili Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'tan dikkat çeken açıklama gelmişti. "Kim 500 Milyar İster?" programını sunan ve gönüllere taht kuran Kenan Işık'ın son durumu ve ailesi merak ediliyor. Mehmet ve Ahmet adında iki erkek evladı olan Kenan Işık'ın oğlu Mehmet Işık'ı görenler, "Annesinin ikizi gibi" diyor.
"ANNESİNİN İKİZİ OLMUŞ"
Kenan Işık'ın çocuklarına bakın! 2 oğlunu da gözlerden uzak büyütmüştü Mehmet Işık'ı görenlerin nutku tutuldu. 21 Mart 2014'te saunada komaya girmişti...
KENAN IŞIK'IN SON DURUMU...
Kenan Işık yıllardır komada olduğu için sağlık durumu ve son hali de zaman zaman merak konusu oluyor. 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'tan açıklama geldi.
21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık, saunanın ardından fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Kenan Işık o günden bugüne komada...
"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"
Ünlü oyuncunun Işık'ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu." sözleriyle anlattı.