Ebru Polat bu kez soyundu üstsüz pozlarını yayınladı! Göğsünü de böyle kapatınca tefe kondu 'hiç giyinme olur mu'
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımla olay oldu. Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, psikolog Esra Ezmeci'yi özenip kendisine gelen itirafları yayınlamaya başlamıştı bir süre önce. Hızını alamayan Ebru Polat bu kez üstsüz pozlarıyla görenlerin ağzını açık bıraktı.
30.06.2022 15:30 - Son Güncelleme: 30.06.2022 15:30
38 yaşındaki şarkıcı Ebru Polat, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Instagram sayfasını da aktif kullanan güzel şarkıcı, en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Ebru Polat, paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.