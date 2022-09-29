Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sarı oyuncağıyla Bebek'te asfaltı ağlattı! O aracın fiyatı dudak uçuklattı: "Bas gaza Yağmur bas gaza"
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sarı oyuncağıyla Bebek'te asfaltı ağlattı! O aracın fiyatı dudak uçuklattı. Sarp, Sare ve Saran isminde üç çocuğu olan Yağmur Sarıoğlu, önceki gün özel üretim Ferrari'siyle Bebek trafiğindeydi. Fotoğraflarını çeken muhabirlere kısa bir gezintiye çıktığını söyleyen Sarıoğlu, hem yeni arabası hem de formda fiziği ile dikkatleri üzerine çekti. Ardından gaza basıp uzaklaşan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hız tutkusuyla biliniyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...
29.09.2022 14:10 - Son Güncelleme: 29.09.2022 14:10
"BAS GAZA YAĞMUR BAS GAZA"
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sarı oyuncağıyla Bebek'te asfaltı ağlattı! O aracın fiyatı dudak uçuklattı.
Sarp, Sare ve Saran adında üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen formda görüntüsüyle dikkat çeken Yağmur Sarıoğlu, hız tutkusu ve adrenalin sporlarına olan merakıyla gündemden düşmüyor.
İşte başta Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun yeni oyuncağı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...