Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara'ya bakın! O şimdi 11 yaşında, görenlerin nutku tutuluyor: "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş"
Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara'ya bakın! O şimdi 11 yaşında, görenlerin nutku tutuluyor. "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş" , "Ebru Gündeş'in kopyası" , "Annesinin ikizi gibi" yorumlarına neden olan Ebru Gündeş'in kızı Alara sosyal medya gündeminde. İşte 2010-2021 yılları arasında evli kalan ve velayet savaşıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın kızı Alara...
16.03.2023 13:25 - Son Güncelleme: 16.03.2023 13:25
"ANNESİ BİLDİĞİN KENDİSİNİ DOĞURMUŞ"
Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara'ya bakın! O şimdi 11 yaşında, görenlerin nutku tutuluyor, "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş" yorumları havada uçuşuyor.
Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'e velayet davası açan Reza Zarrab geçtiğimiz günlerde yeni bir bomba iddiayla gündeme geldi.
Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazan Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e ambargo koydu.