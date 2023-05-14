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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab'a bakın! Görenlerin nutku tutuldu o artık 11 yaşında: "Annesinin minyatürü"

Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab'a bakın! Görenlerin nutku tutuldu o artık 11 yaşında: "Annesinin minyatürü"

Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab'a bakın! Görenlerin nutku tutuldu o artık 11 yaşında koca kız oldu. "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş" , "Ebru Gündeş'in kopyası" , "Annesinin ikizi gibi" yorumlarına neden olan Ebru Gündeş'in kızı Alara sosyal medya gündeminde. İşte 2010-2021 yılları arasında evli kalan ve velayet savaşıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın kızı Alara...

14.05.2023 13:54 - Son Güncelleme: 14.05.2023 13:57
Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab’a bakın! Görenlerin nutku tutuldu o artık 11 yaşında: Annesinin minyatürü

"ANNESİNİN MİNYATÜRÜ"

Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab'a bakın! Görenlerin nutku tutuldu o artık 11 yaşında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab’a bakın! Görenlerin nutku tutuldu o artık 11 yaşında: Annesinin minyatürü

Görenlerin ağzı açık kalıyor, "Koca kız olmuş" , "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş" yorumları havada uçuşuyor.

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Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab’a bakın! Görenlerin nutku tutuldu o artık 11 yaşında: Annesinin minyatürü

2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında sular durulmuyor. 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti.

Ebru Gündeş'in kızı Alara'ya bakın! O şimdi 11 yaşında, görenlerin nutku tutuluyor: "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş"

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab’a bakın! Görenlerin nutku tutuldu o artık 11 yaşında: Annesinin minyatürü

Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'e velayet davası açan Reza Zarrab geçtiğimiz günlerde yeni bir bomba iddiayla gündeme geldi.

Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kızı Alara Zarrab’a bakın! Görenlerin nutku tutuldu o artık 11 yaşında: Annesinin minyatürü

Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazan Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e ambargo koydu.

EBRU GÜNDEŞ VE ESKİ EŞİ ARASINDA NELER OLUYOR - TIKLA

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