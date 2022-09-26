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Yıldız Tilbe için karar! Motosikletli sürücüye çarpmıştı..."Beni hiç yalnız bırakmadı davacı değilim"

Yıldız Tilbe için karar! 30 Nisan'da şarkıcı Yıldız Tilbe otomobiliyle Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine ilerleyen bir motosikletliyle çarpıştı. Kazanın ardından aracından inen Tilbe, yere düşen motosikletli Yavuz Sultan Tanrıverdi'nin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü şikayetçi olmayınca dosyaya takipsizlik kararı verildi

26.09.2022 09:22 - Son Güncelleme: 26.09.2022 09:25
Yıldız Tilbe için karar! Motosikletli sürücüye çarpmıştı...Beni hiç yalnız bırakmadı davacı değilim

"BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI DAVACI DEĞİLİM"

Motosikletli sürücüye çarpmıştı... Yıldız Tilbe için karar!

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Yıldız Tilbe için karar! Motosikletli sürücüye çarpmıştı...Beni hiç yalnız bırakmadı davacı değilim

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz Nisan ayında bir motosikletliyle çarpışmıştı. Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koşmuştu.

Yıldız Tilbe için karar! Motosikletli sürücüye çarpmıştı...Beni hiç yalnız bırakmadı davacı değilim

Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Yıldız Tilbe için karar! Motosikletli sürücüye çarpmıştı...Beni hiç yalnız bırakmadı davacı değilim

Savcılık, Tilbe'nin Tanrıverdi'ye çarparak yaralanmasına sebebiyet vermesi sebebiyle soruşturmaya başlandığını belirtti.

Yıldız Tilbe için karar! Motosikletli sürücüye çarpmıştı...Beni hiç yalnız bırakmadı davacı değilim

Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizdi.

Yıldız Tilbe için karar! Motosikletli sürücüye çarpmıştı...Beni hiç yalnız bırakmadı davacı değilim

Şikayet olmaması sebebiyle dava açılma olanağının bulunmadığı belirtilerek ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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