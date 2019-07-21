Ebru Gündeş'in kızı Alara yıllar sonra ilk kez görüntülendi: Hayret kızı göründü...

Ebru Gündeş'in kızı Alara, yıllar sonra annesinin Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi! 6 yıl aradan sonra 5 gün üst üste sahne alacağı Harbiye'de annesini en ön sıradan izleyen Alara'yı görenler şaşırdı. 44 yaşındaki Ebru Gündeş, 7 yaşındaki kızı Alara'yı gözlerden uzak büyütüyordu. Ancak 6 yıl aradan sonra sahnelere geri dönen Ebru Gündeş'in attığı bu adımın yanında bir de kızını ortaya çıkarmasıyla hayranları, "Hayret kızı göründü" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Ebru Gündeş'İn kızı Alara başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

21.07.2019 16:30 - Son Güncelleme: 21.07.2019 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





