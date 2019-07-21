Ebru Gündeş'in kızı Alara yıllar sonra ilk kez görüntülendi: Hayret kızı göründü...
Ebru Gündeş'in kızı Alara, yıllar sonra annesinin Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi! 6 yıl aradan sonra 5 gün üst üste sahne alacağı Harbiye'de annesini en ön sıradan izleyen Alara'yı görenler şaşırdı. 44 yaşındaki Ebru Gündeş, 7 yaşındaki kızı Alara'yı gözlerden uzak büyütüyordu. Ancak 6 yıl aradan sonra sahnelere geri dönen Ebru Gündeş'in attığı bu adımın yanında bir de kızını ortaya çıkarmasıyla hayranları, "Hayret kızı göründü" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Ebru Gündeş'İn kızı Alara başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...
Ebru Gündeş, geçtiğimiz akşam 6 yıl aradan sonra Harbiye Cemiltopuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Konseri en ön sıradan izleyen Ebru Gündeş'in kızı Alara'yı görenler şaşırdı. Sanatçının gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara'yı konserine getirmesiyle sosyal medyada "Hayret kızı göründü" gibi yorumlar yapıldı. İşte Ebru Gündeş'in kızı Alara...