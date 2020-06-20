Ebru Gündeş'in kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi! Alara, annesinin kopyası!
45 yaşında ünlü şarkısı Ebru Gündeş, kızının doğumunun ardından daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Özel hayatını geri plan tutmayı seçen ve bunu başaran Ebru Gündeş'in Rıza Sarraf ile evliliğinden olan kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın annesine olan benzerliği ise inanılmaz. İşte başta Ebru Gündeş'in kızı Alara olmak üzere ünlülerin çocukları.
Ebru Gündeş, mekana gitmek yerine cemiyet hayatından yakın arkadaşı Derya Ayaydın'ın evinin bahçesinde mangal yapmayı tercih etti. Havuz başında gerçekleşen partide kızı Alara ilgi odağı oldu. Pişen tüm etleri Alara'ya yedirmeye çalışan Gündeş ve kızının birebir benzerliği dikkat çekti. Minik Alara'yı görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Ebru Gündeş'in kızı Alara olmak üzere ünlülerin çocukları.