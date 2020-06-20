Haberler Galeri Magazin Ebru Gündeş'in kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi! Alara, annesinin kopyası!

Ebru Gündeş'in kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi! Alara, annesinin kopyası!

45 yaşında ünlü şarkısı Ebru Gündeş, kızının doğumunun ardından daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Özel hayatını geri plan tutmayı seçen ve bunu başaran Ebru Gündeş'in Rıza Sarraf ile evliliğinden olan kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın annesine olan benzerliği ise inanılmaz. İşte başta Ebru Gündeş'in kızı Alara olmak üzere ünlülerin çocukları.

20.06.2020 09:08 - Son Güncelleme: 20.06.2020 09:08
Ebru Gündeş'in kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi! Alara, annesinin kopyası!

Ebru Gündeş, mekana gitmek yerine cemiyet hayatından yakın arkadaşı Derya Ayaydın'ın evinin bahçesinde mangal yapmayı tercih etti. Havuz başında gerçekleşen partide kızı Alara ilgi odağı oldu. Pişen tüm etleri Alara'ya yedirmeye çalışan Gündeş ve kızının birebir benzerliği dikkat çekti. Minik Alara'yı görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Ebru Gündeş'in kızı Alara olmak üzere ünlülerin çocukları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş'in kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi! Alara, annesinin kopyası!

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Ebru Gündeş'in kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi! Alara, annesinin kopyası!
Ebru Gündeş'in kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi! Alara, annesinin kopyası!
Ebru Gündeş'in kızı Alara uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi! Alara, annesinin kopyası!

ÜMİT ERDİM'İN KIZI

Ses Erdim

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski hali sosyal medyayı salladı! İşte Ela Yörüklü'nün o fotoğrafı...
Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski hali sosyal medyayı salladı! İşte Ela Yörüklü'nün o fotoğrafı...