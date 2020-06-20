Hayal Köseoğlu ayrıldığı sevgilisi Caner Şahin'in adını duydu sinirden zıpladı! Bir de arkadaşını tokatladı
28 yaşındaki güzel oyuncu Hayal Köseoğlu'nun bu görüntüleri magazin dünyasını salladı... Bir süre önce sevgilisi Caner Şahin'den ayrıldığı iddia edilen Hayal Köseoğlu, normalleşmenin başlamasıyla arkadaşıyla birlikte tatile çıktı. Ancak tatili o telefon konuşmasıyla burnundan geldi. Arkadaşının eski sevgilisi Şahin'le aralarını bulmak için çabalamasına sinirlenen Köseoğlu, sinirlerine hakim olamadı. Öte yandan oyuncunun aldığı kilolar dikkat çekti.
20.06.2020 10:53
- Son Güncelleme: 20.06.2020 11:06
Geçtiğimiz gün Instagram'da katıldığı canlı yayında 'kadın başrol oyuncuların fiziği iyi olmak zorunda' genellemesini eleştiren Hayal Köseoğlu, "Dizi ve film sektörüne dair en çok memnun kalmadığım nokta kadın oyunculara dayatılan güzellik ve erkek oyunculara da dayatılan yakışıklılık standardı" dedi.
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