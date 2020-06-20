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Hayal Köseoğlu ayrıldığı sevgilisi Caner Şahin'in adını duydu sinirden zıpladı! Bir de arkadaşını tokatladı

28 yaşındaki güzel oyuncu Hayal Köseoğlu'nun bu görüntüleri magazin dünyasını salladı... Bir süre önce sevgilisi Caner Şahin'den ayrıldığı iddia edilen Hayal Köseoğlu, normalleşmenin başlamasıyla arkadaşıyla birlikte tatile çıktı. Ancak tatili o telefon konuşmasıyla burnundan geldi. Arkadaşının eski sevgilisi Şahin'le aralarını bulmak için çabalamasına sinirlenen Köseoğlu, sinirlerine hakim olamadı. Öte yandan oyuncunun aldığı kilolar dikkat çekti.

20.06.2020 10:53 - Son Güncelleme: 20.06.2020 11:06
Hayal Köseoğlu ayrıldığı sevgilisi Caner Şahin'in adını duydu sinirden zıpladı! Bir de arkadaşını tokatladı

Geçtiğimiz gün Instagram'da katıldığı canlı yayında 'kadın başrol oyuncuların fiziği iyi olmak zorunda' genellemesini eleştiren Hayal Köseoğlu, "Dizi ve film sektörüne dair en çok memnun kalmadığım nokta kadın oyunculara dayatılan güzellik ve erkek oyunculara da dayatılan yakışıklılık standardı" dedi.

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Hayal Köseoğlu ayrıldığı sevgilisi Caner Şahin'in adını duydu sinirden zıpladı! Bir de arkadaşını tokatladı

Ünlü oyuncu, "Başrol olabilmesi için bir erkek oyuncunun illa ki yakışıklı ve karizmatik, kadın oyuncunun muhteşem bir fiziğe sahip ve zayıf olması gerektiği düşüncesinden kurtulmalıyız" sözleriyle sitemini dile getirdi.

Hayal Köseoğlu ayrıldığı sevgilisi Caner Şahin'in adını duydu sinirden zıpladı! Bir de arkadaşını tokatladı

Bu açıklamasından sonra Bodrum'da görüntülenen Köseoğlu, aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çekti.

Hayal Köseoğlu ayrıldığı sevgilisi Caner Şahin'in adını duydu sinirden zıpladı! Bir de arkadaşını tokatladı

Gölköy'deki bir otelin plajında görüntülenen Hayal Köseoğlu'nun yanında adının Abdullah olduğu öğrenilen erkek arkadaşı vardı.

Hayal Köseoğlu ayrıldığı sevgilisi Caner Şahin'in adını duydu sinirden zıpladı! Bir de arkadaşını tokatladı

Caner Şahin'le ayrılan oyuncu, aralarını bulmaya çalışan erkek arkadaşının gösterdiği mesaja sinirlendi.

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