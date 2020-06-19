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Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski hali sosyal medyayı salladı! İşte Ela Yörüklü'nün o fotoğrafı...

2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Selin karakterini canlandıran Ela Yörüklü. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar bir kaç yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. Genç oyuncunun sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Ela Yörüklü'nün çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte başta Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

19.06.2020 17:09 - Son Güncelleme: 19.06.2020 17:09
Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski hali sosyal medyayı salladı! İşte Ela Yörüklü'nün o fotoğrafı...

İşte başta Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin değişimleri.

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Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski hali sosyal medyayı salladı! İşte Ela Yörüklü'nün o fotoğrafı...

Müge Anlı

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski hali sosyal medyayı salladı! İşte Ela Yörüklü'nün o fotoğrafı...

Müge Anlı ve Hülya Avşar

Televizyon hayatına magazin ile adım adan Müge Anlı,Hülya Avşar ile röportaj yaparken...

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski hali sosyal medyayı salladı! İşte Ela Yörüklü'nün o fotoğrafı...

Kariyerinin başlarındaki Müge Anlı'nın o dönem henüz Kaya Çilingiroğlu ile evlenmemiş Hülya Avşar'ın bu görüntüleri çok konuşuldu.

Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün eski hali sosyal medyayı salladı! İşte Ela Yörüklü'nün o fotoğrafı...

Yüsra Geyik

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