Ebru Gündeş'in kızı Alara gün geçtikçe annesinin kopyası oluyor! Sır gibi saklıyordu işte 46 yaşındaki Ebru Gündeş'in kızı...

Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulunan Ebru Gündeş, Özdemir Asaf'ın "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" dizelerini paylaştı. Kısa sürede dikkat çeken Ebru Gündeş, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.