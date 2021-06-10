Ebru Gündeş'in kızı Alara gün geçtikçe annesinin kopyası oluyor! Sır gibi saklıyordu işte 46 yaşındaki Ebru Gündeş'in kızı...
Ebru Gündeş'in kızı Alara gün geçtikçe annesinin kopyası oluyor! Sır gibi saklıyordu, 46 yaşındaki Ebru Gündeş'in kızı sosyal medya gündeminde. 2010 yılında evlendiği eşi Reza Zarrab ile yakın arkadaşı Hadise'nin yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen şarkıcı Ebru Gündeş, boşanmanın ardından ilk paylaşımını yaptı. Sessizliğe bürünen Gündeş'in paylaşımı kafaları karıştırırken, sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in kızı Alara merak konusu oldu. İşte 2011 yılında kızını kucağına alan Ebru Gündeş başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulunan Ebru Gündeş, Özdemir Asaf'ın "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" dizelerini paylaştı. Kısa sürede dikkat çeken Ebru Gündeş, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.
11 yıllık eşi Reza Zarrab ile geçtiğimiz Mayıs ayında ihanet iddiası ile boşandığı ileri sürülen Ebru Gündeş, tek celsede sonuçlanan davanın sonucunda kızı Alara'nın velayetini aldı. İşte şu an 9 yaşında olan ve annesine olan benzerliği ile dikkat çeken Alara başta olmak üzere ünlülerin çocukları...