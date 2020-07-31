Ebru Gündeş'in kızı Alara annesinin kopyası! İşte 45 yaşındaki Ebru Gündeş'in sakladığı kızı...
Ebru Gündeş, kızının doğumunun ardından daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Özel hayatını geri planda tutmayı tercih eden Ebru Gündeş, 2011 yılında dünyaya getirdiği kızını da kameralardan uzak tutuyor. Özel kaş bakımı için bin dolar yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödediği ortaya çıkan Ebru Gündeş'in hayatını merak eden hayranları, kızı Alara'yı görünce şaşırdı. Nedeni ise Alara'nın annesinin kopyası olması... İşte başta Ebru Gündeş'in kızı Alara olmak üzere ünlülerin çocukları.
Özel hayatı mercek altına alınan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın, geçtiğimiz haziran ayına ait fotoğraflarını görenler şaşırdı. Ebru Gündeş, mekana gitmek yerine cemiyet hayatından yakın arkadaşı Derya Ayaydın'ın evinin bahçesinde mangal yapmayı tercih etti. Havuz başında gerçekleşen partide kızı Alara ilgi odağı oldu. Pişen tüm etleri Alara'ya yedirmeye çalışan Gündeş ve kızının birebir benzerliği dikkat çekti. Minik Alara'yı görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Ebru Gündeş'in kızı Alara olmak üzere ünlülerin çocukları.