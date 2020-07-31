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Fahriye Evcen babasının mezarı başında! Fahriye Evcen'in babası neden öldü? 'Sensiz bu ikinci bayram..."
Fahriye Evcen babasının mezarı başında! Fahriye Evcen'in babası neden öldü? 'Sensiz bu ikinci bayram..."
Fahriye Evcen Instagram'dan Kurban Bayramı mesajı yayınladı. İkinci kez buruk bir bayram geçiren 34 yaşındaki Fahriye Evcen, babasının mezarı başında fotoğraf paylaştı. Evcen'in, 'Sensiz bu ikinci bayram, ellerinden öperim babam' notuyla yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı. Peki, Fahriye Evcen'in babasının ölüm nedeni neydi? İşte Merak edilen sorunun cevabı ve Fahriye Evcen'in babası...
31.07.2020 16:47
- Son Güncelleme: 31.07.2020 16:59
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen babasının mezarının başından paylaşımda bulundu. Buruk bir bayram geçiren Evcen'in, 'Sensiz bu ikinci bayram, ellerinden öperim babam' notu ile yaptığı paylaşım takipçilerini üzerken, babasının ölüm nedeni merak edildi.
FAHRİYE EVCEN'İN BABASI NEDEN ÖLDÜ?
Acı haber geçtiğimiz Şubat ayında geldi. Ramazan Evcen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fahriye Evcen'in kanser hastalığı ile mücadele eden babasının hastalığı geçen yılın son ayında yeniden nüksetmişti.
İşte Fahriye Evcen'in babası ve ünlülerin aileleri...
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