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Fahriye Evcen babasının mezarı başında! Fahriye Evcen'in babası neden öldü? 'Sensiz bu ikinci bayram..."

Fahriye Evcen Instagram'dan Kurban Bayramı mesajı yayınladı. İkinci kez buruk bir bayram geçiren 34 yaşındaki Fahriye Evcen, babasının mezarı başında fotoğraf paylaştı. Evcen'in, 'Sensiz bu ikinci bayram, ellerinden öperim babam' notuyla yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı. Peki, Fahriye Evcen'in babasının ölüm nedeni neydi? İşte Merak edilen sorunun cevabı ve Fahriye Evcen'in babası...

31.07.2020 16:47 - Son Güncelleme: 31.07.2020 16:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





